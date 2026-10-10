La vita di Natalia Paragoni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne ha avuto un brusco cambiamento a metà, quando le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin durante l’ottavo mese della sua seconda gravidanza. Nonostante la gravità della notizia, la giovane ha deciso di portare a termine la gestazione, dando alla luce la seconda figlia, Beatrice, nel mese di maggio.

Subito dopo il parto ha iniziato un ciclo di chemioterapia seguito da vicino dal compagno Andrea Zelletta e dalla sua famiglia.

Il percorso terapeutico e l’ultimo ciclo

Il trattamento è proseguito con una serie di cicli mensili; in agosto la Paragoni aveva condiviso che il 7 settembre avrebbe affrontato l’ultimo ciclo previsto.

In quell’occasione aveva dichiarato che la terapia stava dando i risultati sperati e che il suo organismo rispondeva in modo positivo. Dopo aver terminato l’ultimo appuntamento, la star ha cessato di fornire aggiornamenti puntuali, alimentando in rete diverse ipotesi di complicanze. Tuttavia, nei giorni più recenti ha pubblicato un breve video in cui rassicura il pubblico: «tutto procede per il meglio, sto bene, tutto a posto».

Conclusione del trattamento

Nel messaggio, Natalia ha enfatizzato il fatto di aver concluso con successo la chemioterapia e di non aver riscontrato effetti collaterali gravi. Ha anche spiegato che, per ridurre il rischio di perdita di capelli tipico dei trattamenti oncologici, ha scelto di radersi la chioma; gesto che ha ispirato i genitori a rasarsi anch’essi i capelli in segno di solidarietà.

Il diritto a non essere definita dalla malattia

Al centro della recente comunicazione c’è una chiara volontà di distanziarsi dall’etichetta di “paziente”. Natalia ha sottolineato più volte che «non sono la malattia» e che non vuole che la sua immagine sia ridotta a questo episodio. In un video, ha dichiarato: «Sono tornata alla mia vita di prima» aggiungendo che vuole continuare a vivere come prima, senza dover parlare continuamente dello stesso tema. Secondo le sue parole, il racconto costante della sua esperienza oncologica sarebbe «troppo personale» e rischierebbe a farla diventare un simbolo unico di una sola fase della sua esistenza.

Supporto familiare e ritorno alla normalità

Il sostegno è arrivato soprattutto dal partner, Andrea Zelletta, e dalle due figlie, di cui la più piccola è Beatrice. I genitori di Natalia hanno dimostrato la loro vicinanza rasandosi i capelli, gesto simbolico che ha rafforzato il legame familiare durante il percorso di cura. Ora, la giovane ha dichiarato di aver ripreso le attività quotidiane, continuando a gestire i propri impegni professionali e personali. Nonostante la presenza costante dei media, ha scelto di raccontare solo ciò che ritiene opportuno, evitando di fornire dettagli clinici che considera riservati.