"Chi vuol essere milionario?" tornerà in onda prestissimo: ecco per quando sono previste le nuove puntate dell'amato quiz show di Gerry Scotti

Il popolare show di Canale 5 Chi vuol essere milionario? sta per tornare sugli schermi delle nostre tv! Il celebre game show condotto dal simpatico Gerry Scotti è stato infatti annunciato ufficialmente nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset relativamente ai mesi di gennaio-marzo 2020. La conferma del ritorno del programma preserale della rete ammiraglia dell’azienda di Cologno Monzese è peraltro giunta direttamente dal sito di Publitalia. Qui sono inoltre stati riportati gli ottimi risultati conseguiti nel 2019, ossia il tredici per cento di share e più del 14% nel target donne 25-54.

Chi vuol essere milionario?: novità

Ma quando tornerà dunque in onda il programma dello zio Gerry? Secondo fonti piuttosto certe, lo show dovrebbe partire il prossimo 10 gennaio 2020. La serata ad esso dedicata dovrebbe inoltre essere quella del venerdì.

Il presentatore pavese aveva già del resto annunciato in anteprima il ritorno del quiz nel corso di un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo. “Di tutti i quiz, quello che mi ha dato più magoni è Chi vuol esser milionario?. Non dovrei dirlo, ma penso proprio che tornerà”. Così aveva di fatto dichiarato il giudice di Tu si que vales, che in quell’occasione aveva anche messo sotto accusa il cellulare, reo di aver rovinato un po’ il gusto del gioco.





Con quasi 1700 puntate all’attivo, Chi vuol esser milionario? si conferma come uno dei quiz più longevi della tv nostrana. Nella scorsa stagione era andato in onda per 12 puntate, in occasione del 20° anniversario dalla nascita del format.