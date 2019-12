Live-Non è la D’Urso: Alba Parietti contro Giampiero Mughini

Scintille accese tra Alba Parietti e Giampiero Mughini nello studio di Live-Non è la DUrso: su storia e Resistenza.

Durante il primo round dell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, Alba Parietti e Giampiero Mughini si sono scontrati per l’ennesima volta. Il secondo ha attaccato la prima accusandola di non essere informata a dovere per permettersi di parlare di storia e politica.

Alba Parietti contro Giampiero Mughini

Dopo aver visto i filmati relativi alle loro precedenti diatribe, Mughini ha subito affermato che al livello della Parietti non sarebbe mai sceso. Dal canto suo Alba ha risposto che in quanto a cultura l’ha sempre rispettato, a differenza sua che l’ha sempre sottostimata mettendo anche in discussione la questione del contratto di Berlusconi.

Il discorso è stato tutto incentrato sulla Resistenza e sui partigiani, dato che lei è stata nipote di un ex combattente.

“Come cittadina e come persona che ha avuto genitori che mi hanno lasciato un’eredità antifascista io mi arrogo il diritto di poter parlare della storia della mia famiglia”, ha spiegato.

“Ogni tua parola non ha nessun contenuto, non è vera la frase che hai detto secondo cui i partigiani abbiano hanno liberato l’Italia. Stai zitta che non hai nulla da dire”, ha replicato Mughini, sostenendo di essere uno che su questo ci ha lavorato una vita. L’uomo ha poi accusato la Parietti di non sapere nulla e di aver imparato quattro concetti a memoria.

Da qui si sono accese le scintille, tra lei che gli diceva di essere un gran maleducato, una persona non libera e disonesta intellettualmente, e lui che la intimava di tacere e non usare parole offensive.

“La gente come te fa del danno, ti devi vergognare. Siamo al negazionismo della storia.”, ha addotto Alba. “Io non sopporto questi discorsi, non usare parole di cui non sai il significato”, ha controbattuto lui. Al che lei gli ha detto di star facendo la soubrette, a cui Mughini ha risposto di non essere mai stato da un chirurgo del silicone e differenza sua.

“Dunque chi si rifa la bocca col silicone non può parlare di Resistenza?”, ha quindi chiesto la Parietti. “Sì, se sa di cosa sta parlando. Ma tu non hai letto molti libri in vita tua”, ha detto lui. Al che entrambi hanno deciso di smettere la discussione, dato che non stava portando a nulla.