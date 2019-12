Amore al capolinea tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: ecco cos'è successo tra i due.

Secondo indiscrezioni la relazione tra Tina Cipollari e il ristoratore Vincenzo Ferrara sarebbe giunta al capolinea: tra i due ci sarebbe stata una “spaccatura profonda”.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara lasciati

L’opinionista più glamour di Uomini e Donne avrebbe smesso di recarsi così di frequente a Firenze, per andare a trovare il fidanzato Vincenzo Ferrara. Tra i due si vociferava che presto potessero esserci le nozze, e invece tutto sarebbe naufragato in un nulla di fatto. Tina ancora non si è espressa circa la presunta rottura dal ristoratore fiorentino, ma la continua assenza social dei due nei reciproci scatti ha fatto insospettire i fan, e c’è anche chi crede che Tina si sia riavvicinata al suo ex marito, Kikò Nalli.





L’opinionista e l’Hair Stylist, sposati per oltre 16 anni, si sono separati pacificamente continuando a mantenere i rapporti per il bene dei figli che hanno avuto insieme.

Di recente Kikò ha accusato un malore, e sembra che Tina gli sia stata accanto per tutta la durata del problema. Kikò a sua volta è legato ad Ambra Lombardo, con cui la relazione procederebbe tra continui alti e bassi. Insomma, tutto lascerebbe pensare che forse tra lui e Tina sia scattata di nuovo la scintilla, motivo per cui l’opinionista potrebbe aver deciso di mettere fine alla liaison con Vincenzo Ferrara. I due confermeranno le voci in merito? Tina si era detta felice per il nuovo rapporto del suo ex marito, e quanto a Vincenzo aveva affermato di avere intenzioni serie per il futuro (come una convivenza e poi le nozze).