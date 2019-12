Giulia De Lellis ha aperto una selezione sui suoi profili social per la ricerca di collaboratori che la aiutino in un nuovo progetto top secret.

L’influencer Giulia De Lellis cerca collaboratori. L’ex tronista di Uomini e donne ha infatti pubblicato una serie di stories sul suo account Instagram in cui apre le candidature per alcuni profili professionali che dovranno unirsi al suo team per un nuovo progetto di cui però al momento non è dato sapere nulla. Alla 23enne romana servono un fotografo, un grafico e un videomaker armati, come lei stessa confessa, di tanta pazienza per gestire il suo carattere difficile.

Nelle stories pubblicate dalla De Lellis nella giornata del 17 dicembre, si può leggere quello che è a tutti gli effetti un annuncio di lavoro: “Ho bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto me, e di creare e crescere insieme al mio team. Sta per nascere un nuovo progetto. E voglio metterlo su con uno di voi. forse più di uno. Mi date una mano?”. L’influencer ha probabilmente capito che sarebbe stato molto più semplice pubblicare la richiesta su Instagram piuttosto che sui canali tradizionali.

Per potersi candidare alle posizioni richieste dall’influencer romana basta soltanto inviare un’e-mail all’indirizzo indicato all’interno delle stories, allegando il proprio curriculum ed il proprio portfolio e specificando il nome e cognome.





Nel finale dell’annuncio, Giulia De Lellis raccomanda ai potenziali collaboratori di seguire le istruzioni per le candidature, mandando un arrivederci a chi riuscirà a passare la selezione: “Facciamo questa cosa con serietà. No perdi tempo, no cagate. So che ci sono tanti ragazzi con tanto talento. Non vedo l’ora di trovarvi. Vi aspettiamo via email seguite bene le nostre istruzioni Vi prego! Beneeee. Spero di trovarvi presto! Grazie per l’attenzione ragazzi, ora la smetto di sembrare un pc. Promesso. Love u. GDL”.