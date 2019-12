Mara Venier contro Maria De Filippi: lo sgarro fa infuriare la Queen

Come la prenderà Maria De Filippi? Mara Venier sembra averle rubato l'idea per il suo programma di punta.

Nel 2020 Mara Venier approderà in tv con un nuovo programma che sembra in tutto e per tutto simile a C’è Posta per Te.

Mara Venier e Maria De Filippi

S’intitolerà La Porta dei Sogni e, stando a quanto trapelato dalle prime indiscrezioni, sarà un programma che parlerà di “sentimenti” e affetti sinceri, di storie di vita e dove famiglie che avevano perso i contatti o che avevano litigato potranno sanare le vecchie ferite e tornare a fare la pace. Insomma, un format che sembra richiamare il famoso C’è Posta per Te di Maria De Filippi, solo che questa volta al timone ci sarà “zia” Mara Venier. In tanti, appresa la notizia, hanno già parlato di “affronto“, e sembra piuttosto strano che Mara Venier abbia deciso di prendere parte a un programma “rivale” rispetto a quello di Queen Mary, tanto più che le due donne sono legate da reciproca stima.

Era stata proprio Mara Venier a rivelare infatti che Maria De Filippi le avrebbe offerto il posto a Tu si que vales in un momento in cui lei, provata dal lutto per sua madre, era stata lontana dal piccolo schermo per diverso tempo. “Le sarò sempre grata per ciò che ha fatto per me”, aveva dichiarato in quell’occasione.

I due programmi comunque non andranno in onda nello stesso periodo (La porta dei Sogni avrà inizio il 20 dicembre, mentre per C’è Posta per Te bisognerà attendere la fine di gennaio), ma sono molti i dubbi riguardo a come avrà preso la notizia Maria De Filippi.