Maria De Filippi ha un amante segreto? La verità sul presunto flirt è tutt'altra: ecco chi è l'uomo misterioso.

In rete ha iniziato a circolare una foto che ritrae Maria De Filippi a pranzo fuori con un misterioso cavaliere, che si è recato da lei con un elegante mazzo di fiori. Di chi si tratta?

Maria De Filippi: l’uomo misterioso

In tanti si sono chiesti chi potesse essere l’uomo a pranzo con Maria De Filippi dopo che le foto del loro pranzo apparentemente galante hanno iniziato a circolare in rete. In realtà non si sarebbe trattato di un appuntamento romantico, bensì di lavoro: il cavaliere misterioso altri non è che Roberto Maltoni, co-proprietario insieme alla conduttrice della società Fascino, di cui lei detiene ben il 50% del valore.

Nessuna crisi in vista dunque tra Maria De Filippi e suo marito Maurizio Costanzo: i due sono sposati dal 1994 e nel 2019 hanno festeggiato le nozze d’argento. Pur avendo sempre vissuto la loro vita privata con estrema riservatezza, ai fan sono noti i due “battibecchi” avuti dal conduttore e dalla conduttrice, che nonostante qualche diverbio hanno sempre sostenuto di avere un’unione felice. Proprio il celebre conduttore del Maurizio Costanzo Show ha rivelato che il segreto della sua unione duratura con sua moglie sarebbe il fatto che i due siano buoni amici, e che abbiano sempre parlato di tutto sinceramente e senza nascondersi nulla. La coppia ha un figlio adottivo, Gabriele Costanzo, che ha seguito le orme dei genitori trovando anche lui lavoro in tv: secondo indiscrezioni lavorerebbe infatti nel dietro le quinte di Uomini e Donne.