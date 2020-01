Le festività natalizie hanno portato qualche attrito tra la Regina Elisabetta e i Duchi di Sussex. La coppia ha deciso di trascorrere il Natale in Canada e questa decisione non è andata particolarmente a genio alla sovrana del Regno Unito. Nonostante ciò il Principe Harry non ha rinunciato al tradizionale messaggio di auguri: la foto con Archie è ufficialmente la prima del 2020.

L’8 gennaio è nato il piccolo Archie, primogenito dei Duchi di Sussex Harry e Meghan. Il piccolo ha ormai ben otto mesi ed è lui il protagonista del post di Instagram dell’account ufficiale dei reali, pubblicato nel 2020. Lo scatto ritrae padre e figlio sorridenti, Archie è tra le braccia del genitore: sullo sfondo c’è un magnifico paesaggio.

La foto è stata scattata probabilmente durante il periodo di vacanza in America, la coppia aveva infatti deciso di allontanarsi da Londra per il periodo natalizio. Questa scelta controcorrente ha scatenato una forte reazione da parte della Regina Elisabetta che ha deciso di escluderli dai tradizionali auguri, rimuovendo la foto di Harry e Meghan dai ritratti di famiglia.

La coppia e il loro bambino hanno trascorso il Natale in Canada, in un luogo frequentato spesso da personaggi noti del mondo dello spettacolo in cui ha vissuto la stessa Meghan Markle durante le riprese di Suits.

La decisione di Harry e Meghan di non passare le vacanze natalizie in Inghilterra, è andata contro il protocollo e le rigide tradizioni reali. Nonostante questo, il Principe Harry non ha trascurato i suoi sudditi e ha diffuso un messaggio di augurio e speranza, nelle prime ore del nuovo anno. Il post contiene un breve video che riassume i momenti salienti della vita dei Duchi di Sussex in questo 2019 appena trascorso.

Visualizza questo post su Instagram

“Wishing you all a very Happy New Year and thanking you for your continued support! We’ve loved meeting so many of you from around the world and can’t wait to meet many more of you next year. We hope 2020 brings each of you health and continued happiness.” – The Duke and Duchess of Sussex Special thanks to Chris Martin and @Coldplay for allowing us to use one of their songs Photo and video © SussexRoyal Thanks to PA for additional images and footage

Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) in data: 31 Dic 2019 alle ore 12:15 PST