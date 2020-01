Forse non tutti sanno che Gemma Galgani ha una bellssima nipote che si chiama Carola: la foto della giovane insieme all'adorata zia

Da ormai oltre dieci anni protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani si trova in questi giorni a dover affrontare una nuova avventura sentimentale. Dopo l’addio al tanto chiacchierato Juan Luis Ciano, ora la dama torinese deve fare i conti con l’ennesima delusione da parte del cavaliere Marcello. Quest’ultimo infatti, oltre a corteggiare la piemontese, si sta vedendo anche con Anna e Antonella. Ma tale triangolo proprio non va giù alla nota “nemica” di Tina Cipollari, la quale vorrebbe l’esclusiva. Tuttavia l’uomo ha ammesso che per il momento non se la sente, portandola alle lacrime ancora una volta.

Della vita di Gemma sappiamo quasi dunque tutto visto, considerata la sua lunghissima permanenza nel dating show mariano.

Forse però in pochi sanno che ha una bellissima nipote. Il suo nome è Carola, figlia di una delle sue sorelle, e le somiglia davvero tanto.

Gemma Galgani presenta Carola

Gemma Galgani è molto legata ai suoi nipoti. A dimostrazione di ciò, qualche tempo fa la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una foto dove compare insieme a una di loro. Si tratta appunto di Carola, figlia della sorella Silvana.

Nello scatto in questione la ragazza si era appena laureata. La zia, molto orgogliosa del traguardo raggiunto, aveva scritto anche un lungo post dove annunciava felice che la giovane aveva ottenuto il massimo dei voti. Dopo anni di studio e tanti sacrifici, per la giovane Carola inizia dunque ora un nuovo percorso di vita. Ovviamente anche in quell’occasione, Gemma Galgani si era emozionata tantissimo, con tanto di lacrime.