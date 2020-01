Carlotta Cocina è la "Pupa" che ha fatto innamorare i telespettatori de La Pupa e il Secchione: originaria di Roma, Carlotta ha due grandi passioni.

Bionda, occhi azzurri e curve da capogiro: Carlotta Cocina ha sedotto il pubblico de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, dove è parsa avere qualche problemino di gelosia nei confronti di Giovanni De Benedetti e Stella Manente.

Chi è Carlotta Cocina

Classe 1996, Carlotta Cocina è una concorrente de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Già nota sui social per essere una splendida influencer, Carlotta Cocina ha lanciato una propria linea di costumi, ama viaggiare e fare shopping e vive a Roma, città in cui è cresciuta. Il suo ingresso a La Pupa e Il Secchione e Viceversa è stato segnato dal suo “abbinamento” in coppia con Giovanni De Benedetti, il “latinista” del programma con il quale però il feeling ha stentato a decollare.

A pochi giorni dall’inizio del programma De Benedetti ha baciato l’altra concorrente Stella Manente, e Carlotta Cocina – che non ha nascosto di esserci rimasta male – è corsa tra le braccia del game designer Dario Massa.

In molti sui social hanno evidenziato la sua somiglianza con la diva Marilyn Monroe e con la bambola Barbie: Carlotta sarebbe infatti una bionda naturale e i suoi occhi sono di un intenso blu. Attraverso i social la bella “Pupa” non ha mai nascosto di avere una vera e propria passione per i viaggi: da sola o in compagnia ha girato gran parte del mondo, e ovviamente attraverso i social non manca mai di raccontare ai suoi fan le mete da lei visitate.