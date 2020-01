Meghan Markle e Archie, prima passeggiata da soli: la foto

Neanche il tempo di arrivare a Vancouver - dove avrebbe scelto la sua nuova casa - e Meghan Markle è già stata pizzicata dai paparazzi!

Nei boschi di Vancouver Meghan Markle si è concessa una passeggiata in tuta insieme al piccolo Archie e ai suoi cani: con loro anche due body guard, e c’è chi si domanda già se verranno pagati con i soldi dei contribuenti o della Corona.

Meghan Markle: la passeggiata

In abiti informali e con uno spesso cappello di lana calato fin sopra gli occhi, Meghan Markle si è concessa una passeggiata per i boschi di Vancouver dove sembra che lei e Harry abbiano deciso di prendere casa dopo il loro addio alla Royal Family e ai titoli nobiliari. La coppia avrebbe scelto una lussuosa villa con vista sull’oceano, e secondo indiscrezioni la Regina sarebbe oltremodo furiosa per via della loro scelta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daily Mail (@dailymail) in data: 20 Gen 2020 alle ore 3:26 PST





Come se non bastasse Meghan è stata pizzicata insieme a due guardie del corpo, e ancora non è chiaro se la security dei due duchi verrà pagata dai contribuenti o dalla corona ora che i due hanno annunciato di voler rinunciare ai loro privilegi nobiliari.

L’addio alla Corona sarebbe avvenuto dopo che per mesi Meghan aveva lasciato intendere di essere insofferente per la costante attenzione mediatica nei suoi confronti.

Lei e il Principe Harry avevano anche dichiarato di voler querelare tutti i principali tabloid britannici, e non è escluso che la loro decisione di vivere come due persone comuni sia dovuta proprio alla volontà di entrambi di far calare definitivamente il sipario sulla loro sfera privata. La coppia ha dato l’annuncio attraverso i social e ha rivelato che presto ci saranno ulteriori novità.