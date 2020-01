Il cavaliere più discusso del Trono Over, Armando Incarnato è stato scoperto insieme a una donna: rischia l'espulsione da Uomini e Donne?

Armando Incarnato è finito nel mirino delle discussioni sui social: il cavaliere del Trono Over, infatti, è stato scoperto con una donna. A tradire il napoletano sarebbe stata proprio una sua diretta pubblicata su Instagram nella quale appare una bionda molto sospetta. L’ex fidanzata Veronica, inoltre, lo aveva già accusato di intrattenere una relazione con un’altra donna. A quel punto Maria aveva esortato il cavaliere a portarla in studio. Dopo questa scoperta, Armando lascerà Uomini e Donne?





Armando Incarnato scoperto con una donna

Uno dei personaggi più discussi del Trono Over in queste ore è sicuramente Armando Incarnato: il cavaliere napoletano è stato sorpreso con una donna. Infatti, in une delle sue stories su Instagram è spuntata una ragazza con i capelli lisci, biondi e un viso molto dolce.

Il cavaliere era uscito con la figlia e con questa donna e non è di certo passato inosservato.

Per alcuni potrebbe trattarsi di una nuova fiamma per il tronista, che però potrebbe avvicinarlo all’esclusione da Uomini e Donne. Per il momento non è certo se sarà presente o meno al prossimo Trono Over, ma seguiranno aggiornamenti. I fan di fronte a questa rivelazione hanno seguito direzioni diverse: c’è chi sostiene che la donna sia giunta nel programma di canale 5 per conoscere Armando; altri, invece, ritengono che la frequentazione sia solamente esterna. Nessuna conferma da parte del diretto interessato, dunque non ci resta che attendere la prossima puntata di Uomini e Donne.