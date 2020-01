Antonella Elia e Valeria Marini sono state protagoniste di uno scontro nella casa del GF Vip: la seconda è appena entrata a far parte del programma.

A distanza di due settimane Valeria Marini è tornata di nuovo nella casa del GF Vip per confrontarsi con Antonella Elia che l’ha più volte criticata. Il confronto è iniziato con la gieffina che in camera da letto ha trovato una valigia vuota con un prosciutto, oggetto a cui aveva paragonato la showgirl.

Antonella Elia contro Valeria Marini

Non appena la Elia ha visto la Marini attraverso uno specchio ha subito esordito con un “Non è che vieni a vivere qui?”. “Sì, sono la nuova coinquilina”, ha gioiosamente risposto la Marini. Immediata la prima critica ironica: “Non ci entri nel letto, sei troppo lunga”.

Valeria ha quindi iniziato il so discorso parlando in questo modo: “Tu hai detto di amare le altre donne e di non parlare male.

Ma tu parli male di tutte e ti dimentichi che insultare gratuitamente un’altra persona è fastidioso, diseducativo e di bruttissimo esempio. Quello che rovina il mondo è l’invidia e se è condita con la stupidità diventa poi una tragedia. Sono felice di entrare come inquilina perché qui ci sono anche delle donne che meritano come Adriana Volpe che dà dei messaggi con spessore“.

Accorgendosi che la Elia non era mai intervenuta a dire la sua, Signorini l’ha esortata a rispondere. “Quando avrà finito il suo sproloquio di 25 minuti imparato a casa rispondo”, ha dichiarato Antonella.

Pungente non appena ha preso la parola: “Valeria, io penso che le persone che credono di suscitare invidia negli altri dovrebbero avere delle qualità straordinarie.

Sei una persona istrionica e mitomane e pensi di suscitare invidia, ma io penso che tu non hai qualità né umane né artistiche. Quelle umane non si vedono dagli sproloqui costruiti e quelle artistiche si dovrebbero vedere sul palco, ma mi pare che tu non ne abbia. Le uniche tue qualità sono metterti calze a rete con contenitive sotto, coprirti di lustrini, allungarti i capelli e tirare da tutte le parti dove puoi tirare“.