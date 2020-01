Bugo e Morgan presentano al Festival di Sanremo 2020 la canzone "Sincero": il testo e il significato della canzone.

Tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 c’è anche la coppia formata da Bugo e Morgan: i due presentano il brano Sincero. “A Sanremo ci andrei subito, alla mia casa discografica lo sanno – diceva Bugatti nel 2006 -. Magari, però, con qualcosa di un po’ diverso dalla solita canzone da festival“. Finalmente, dopo vari tentativi, il giovane ha coronato il suo sogno. Per Morgan, invece, si tratta delle terza partecipazione (dopo quelle del 2001 e del 2010 con i Bluevertigo).

Sui social media nelle ultime ore, inoltre, sono spuntati diversi messaggi che spiegano le ragioni che hanno spinto i due artisti a partecipare alla kermesse di Rai 1. Il Festival va in onda dal 4 all’8 Febbraio al teatro Ariston.

Bugo e Morgan, Sincero

Con un po’ di ironia, Bugo presenta sui social il titolo della canzone (Sincero) che con Morgan porta a Sanremo 2020: “Ecco i sinceri“, ha scritto.

“Mi diverte questa cosa di essere sconosciuto ai più – ha aggiunto Bugatti -, mi dà la sensazione/brivido di essere un ventenne esordiente. Il che è sempre un bagno di umiltà che mi tiene con i piedi per terra”. Poi, passando alla terza persona, racconta: “Bugo ha sempre desiderato partecipare al Festival della Canzone italiana”. Ci sono voluti alcun album: il primo, ad esempio, è uscito nel 2000, “ma il Festival è sempre stato nei miei pensieri”. Da quanto ha confessato in un’interista, Bugo ha tentato per anni di salire sul palco dell’Ariston e perseguendo i suoi obbiettivi “con ostinazione e perseveranza”, nel 2020 ha coronato il suo sogno.

“Non mi definisco un artista di nicchia (la cosa più limitante che si può dire su di me)” ha aggiunto infine.

“Si deve avere pazienza e umiltà se nella propria testa i sogni sono chiari e limpidi”.

Bugo e Morgan, Sincero: il testo

di A. Bonomo – M. Castoldi – C. Bugatti – A. Bonomo – S. Bertolotti

Ed. Edizioni Curci/Tetoyoshi Music Italia

Milano – Nizza Monferrato (AT)

Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose

Lavati i denti e non provare invidia

Non lamentarti che c’è sempre peggio

Ricorda che devi fare benzina

Ma sono solo io

E mica lo sapevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Scegli il vestito migliore per il matrimonio

Del tuo amico con gli occhi tristi

Vai in palestra a sudare la colpa

Chiedi un parere anonimo e alcolista

Trovati un bar che sarà la tua chiesa

Odia qualcuno per stare un po’ meglio

Odia qualcuno che sembra stia meglio

E un figlio di puttana chiamalo fratello

Ma sono solo io

Non so chi mi credevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Abbassa la testa, lavora duro

Paga le tasse buono buono

Mangia bio nei piatti in piombo

Vivi al paese col passaporto

Ascolta la musica dei cantautori

Fatti un tatoo, esprimi opinioni

Anche se affoghi rispondi sempre

Tutto alla grande

Però di te m’importa veramente

Aldilà di queste stupide ambizioni

Il tuo colore preferito è il verde

Saremo vecchi indubbiamente ma forse meno soli

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Essere alcolizzato spaccare i camerini

E invece batto il cinque come uno scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Ma non ti piace più

Ma non ti piace