Avete mai visto la sorella di Alessandra Celentano? Si chiama Adriana ed è molto somigliante alla più nota professoressa di danza di Amici

Da molti anni Alessandra Celentano è senza dubbio uno dei volti più noti a “temuti” di Amici di Maria De Filippi. Nella scuola più ambita della televisione italiana, la nipote del Molleggiato insegna danza classica. Nel corso del tempo si è costruita una fama di professoressa esigente e a tratti anche cinica, ma la carriera di Alessandra è nata diversi anni fa. Prima come danzatrice e poi come coreografa, non tutti sanno forse che la maestra ha anche una sorella. La donna si chiama peraltro come il famoso zio ed è praticamente la fotocopia dell’ex ballerina.

Alessandra Celentano e la sorella Adriana

Adriana Celentano è dunque la sorella della celebre Alessandra. Entrambe sono le nipoti di Adriano Celentano nonché cugine di Rosita e Rosalinda. Secondo quanto raccolto da alcune fonti, pare inoltre che la professoressa di Amici e Adriana abitino nella stessa casa. Con loro vive anche Valentina, figlia di quest’ultima, insieme addirittura a 8 cani. In un’intervista di quale tempo fa a “Oggi”, la coreografa aveva del resto parlato della sua convivenza con la sorella, la nipote e i tanti amici a quattro zampe!





Per fortuna hanno a loro disposizione anche un grande giardino, pertanto la famiglia allargata piò vivere al meglio le proprie giornate. Nonostante provenga da una famiglia molto importante nello spettacolo, Adriana è però una donna riservata. Sui social compare infatti solo in una foto condivisa su Instagram dalla sorella Alessandra.

Nell’immagine, in ogni caso, è impossibile non notare la grande somiglianza tra le due donne!