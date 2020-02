Chi è Turchese Baracchi, l’opinionista televisiva ipovedente

Turchese Baracchi è nota al pubblico di Forum, ma non tutti sanno che a scoprire il suo talento è stato un noto volto televisivo.

Una carriera eclettica dalla radio alla TV, passando per la moda: Turchese Baracchi è uno dei volti più amati di Forum e, nonostante sia ipovedente dalla nascita, i problemi alla vista non le hanno impedito di avere una brillante carriera.

Chi è Turchese Baracchi

Nipote del produttore cinematografico Fausto Saraceni, Turchese Baracchi è nata a Roma e ha sviluppato problemi alla vista fin dalla nascita. Il fatto di essere ipovedente non le ha impedito però di rimboccarsi le maniche, e oggi è una donna con una carriera brillante: ha studiato all’università La Sapienza di Roma dove ha conosciuto Maurizio Costanzo, che l’ha voluta con lui in alcuni dei suoi programmi televisivi. A seguire la conduttrice è approdata a Forum (all’epoca in cui era condotto da Rita Dalla Chiesa) e vi ha fatto ritorno nel 2020 per la gioia dei fan.





Oltre alla televisione sembra che Turchese Baracchi abbia portato brillantemente avanti anche la sua carriera in radio e quella nel campo della moda, sua grande passione.

Dal punto di vista sentimentale la Baracchi ha sempre preferito mantenere un certo riservo, ma è nota la relazione da lei avuta con Mirko D’Arpa che proprio per lei avrebbe lasciato la casa del Grande Fratello all’epoca della sua partecipazione. La conduttrice avrebbe seguito i suoi corsi universitari con Maurizio Costanzo che, secondo lei, sarebbe stato artefice del suo successo: “Mi ha scoperta e non mi ha mai più abbandonata”, ha dichiarato parlando del conduttore e suo storico amico. Tra i due il rapporto d’affetto e di stima reciproca sarebbe rimasto immutato per tutti questi anni, e Turchese Baracchi ha dichiarato di essere eternamente grata al marito di Maria De Filippi.