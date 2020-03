Tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra è finita: gli ex protagonisti di Temptation Island Vip hanno deciso di separarsi senza drammi

Dopo quasi due anni da Temptation Island Vip, tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra è completamente finita. Lo ha reso noto via Instagram proprio il figlio di Walter Zenga, popolare ex campione dell’Inter. Il 27enne figlio d’arte ha dunque voluto comunicare la rottura con la sua storica fidanzata a mezzo social. Andrea ha inoltre fatto sapere che a separarli non sarebbe sopravvenuta nessuna lite. Al contrario i due avrebbero preso tale decisione di comune accordo, palesando entrambi l’intenzione di allontanarsi. Ecco dunque il messaggio postato da Zenga junior su Instagram:

Andrea Zenga e Alessandra dopo Temptation

Molti ricorderanno del resto come già durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip, Alessandra e Andrea vissero una crisi che li portò a lasciarsi. A concretizzare la decisione di Zenga nell’interrompere la storia fu in quel caso la sintonia sorta tra la compagna e il tentatore Andrea Cerioli, poi divenuto tronista a Uomini e Donne. Alla fine delle tre settimane di registrazione del programma, Alessandra chiese ad Andrea di tornare insieme. Lui, però, decisamente ferito dal comportamento della fidanzata, restò fermo nell’intenzione di lasciarla.





Nel novembre del 2018 Andrea e Alessandra decisero tuttavia di provare a tornare insieme. Dissero ai fan di volere tentare di rimettere in sesto la loro storia d’amore, allontanandosi dagli screzi sorti tra loro in televisione.

A un anno e mezzo di distanza da quel momento, il loro rapporto è però naufragato del tutto, a quanto pare senza drammi né accuse.