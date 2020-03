Indiscrezione scioccante in quel di Uomini e Donne: Tina Cipollari ha sostenuto che Gemma Galgani possa avere un amante più giovane

Da sempre grande protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani riserva in ogni puntata delle grandi sorprese. La super corteggiata dama torinese, per esempio, nell’ultima puntata del dating show mariano ha ricevuto molti voti dal parterre maschile. In ogni caso, quello che ha lasciato maggiormente di stucco i telespettatori del programma è stato un altro elemento. Sul conto della Galgani è infatti intervenuta la sua acerrima nemica Tina Cipollari, che ha rilasciato una nuova rivelazione su di lei alzando un ulteriore polverone sulla vita sentimentale della donna.

Uomini e Donne: Gemma Galgani news

Prima che Tina Cipollari rivelasse dunque la sua nuova stoccata contro Gemma Galgani, è stata mandata in onda una clip. In essa è stato possibile vedere la dama mentre provava i passi per la sfilata in compagnia di un giovane ballerino.

Si trattava nello specifico di un professionista cubano, che aiutava la bionda torinese nei suoi movimenti di danza. Proprio in quel mentre Tina Cipollari ha sganciato la bomba, sostenendo che il ragazzo fosse niente meno che l’amante segreto di Gemma! L’affermazione ha lasciato tutti senza parole, compresa la stessa padrona di casa Maria De Filippi.





Ovviamente Gemma ha negato l’ipotesi dell’opinionista, dichiarando che il danzatore è già felicemente sposato. Ha poi precisato come sia ormai palese che Tina sia in malafede, sempre pronta a parlare per screditarla. Dove starà la verità?