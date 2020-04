Tom Hanks ha aperto la puntata speciale del Saturday Night Live at Home, compiacendo il pubblico con un monologo dalla sua cucina.

Tom Hanks al Saturday Night Live

Tom Hanks, noto attore e doppiattore americano ha aperto il Saturday Night Live at home, speciale edizione del famoso format ideato in ottemperanza alle misure restrittive in chiave coronavirus, andato in onda nella serata di domenica 12 aprile.

Tom Hanks, come sappiamo, era risultato positivo al covid-19 e ha voluto aprire la puntata con un monologo dalla sua cucina: “È un momento strano per far ridere, ma dobbiamo provarci“. Dopo aver interpretao più personaggi come in una sorta di talk show, in conclusione al suo pezzo, l’attore ha voluto ringraziare tutti i medici, operatori sanitari e chi lavora ai supermercati, per poi rivolgersi agli spettatori con una semplice frase: “Restate a casa“.

Contagio in Australia

Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson si trovavano in Australia al momento del contagio di covid-19.

I primi sintomi li hanno poi spinti a sottoporsi ai tamponi risultati positivi. Dopo il classico ricovero in ospedale, la coppia ha deciso di isolarsi in una csa, presa in affitto per l’occasione.

Una volta terminata la quarantena di oltre due settimane nella terra dei canguri, la coppia ha deciso di ritornare a Los Angeles il 29 marzo, dove da quel giorno stanno passando il loro isolamento.