Coronavirus, Emma Marrone con Ferro: “A rischio lavoro e dignità”

Emma Marrone appoggia quanto sostenuto da Tiziano Ferro: gli artisti, nonostante il coronavirus, vogliono chiarezza dal Governo.

Emma Marrone sostiene Tiziano Ferro: la cantante salentina, in un video-messaggio, ha voluto indirizzare al Governo un pensiero in merito alla situazione concerti-coronavirus. Perché, come ribadito successivamente anche dal cantante di Sabaudia, il problema non è tanto l’impossibilità di potersi esibire dal vivo, ma il non tener conto della macchina organizzativa presente dietro la realizzazione di un tour. Di conseguenza, come sostenuto da Emma Marrone e Tiziano Ferro, il problema è nella grossa fetta di lavoratori che rischiano di restare senza lavoro in un periodo già di forte crisi economica dovuta al coronavirus. Nei giorni scorsi anche Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia hanno appoggiato le parole di Tiziano Ferro. Adesso è il momento di Emma Marrone.

Il messaggio di Emma Marrone

Attraverso un video pubblicato su Instagram, Emma Marrone ha voluto lanciare un accorato appello al Governo Conte: “Non sono star, ma è gente che lavora e con quel lavoro paga ciò che serve per vivere.

Gente che, come tutti, ha il diritto di lavorare. E come tutti ha il diritto a essere protetto quando, senza alcuna colpa, il lavoro e la dignità sono messi in pericolo #seiconnoi". Non sono mancate le polemiche: in molti, infatti, hanno attaccato Emma Marrone per aver sottolineato il problema degli artisti.





Insomma, Emma Marrone pensa soprattutto a tutta l’equipe che mette in piedi i suoi concerti: “Nessuna voce resti inascoltata – ha proseguito nel video pubblicato venerdì 17 aprile su Instagram – Appello al nostro governo perché nessuna voce resti inascoltata. Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti i professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l’arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato”.

Visualizza questo post su Instagram Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata. Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l’arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato. #seiconnoi❓ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 17 Apr 2020 alle ore 2:15 PDT

“Grazie amore!”

Tiziano Ferro, il primo ad aver sollevato la questione ospite negli studi di Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha voluto ringraziare pubblicamente Emma Marrone per il suo sostegno.

Il cantante di Latina, attualmente negli Stati Uniti, ha ricondiviso il video della cantante italiana con un messaggio diretto a lei: “Grazie amore! Non sai quanto mi fa piacere sentire la tua voce”.