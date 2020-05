Lizzo è pronta all'estate: l'artista si è mostrata in piscina con tanto di mascherina e guanti mentre twerka per la gioia dei fan

In tempi da coronavirus, molti vip non sembrano per nulla intenzionati a rinunciare all’estate alle porte. La pensa così anche la giunonica Lizzo, che si è recentemente mostrata sul suo profilo Instagram con un succinto bikini e pronta tuffarsi in piscina. Dotata coscienziosamente di guanti e mascherina, come prevedono le norme dettate dall’emergenza in corso, la 32enne ha dunque condiviso con i fan una serie di scatti mentre twerka in acqua. Ammiccando maliziosamente all’obiettivo, la cantante ha quindi dato il suo ufficiale benvenuto alla stagione più caliente dell’anno.

Lizzo osé in piscina

Da sempre paladina incontrastata della cosiddetta “body positivity“, Lizzo continua a farsi portavoce dell’accettazione del proprio corpo così com’è. Bandendo tutti i modelli estetici femminili quasi irraggiungibili, la cantante ha incoraggiato le donne in merito alla fatidica prova costume.

“Guardati allo specchio. Quello è il tuo corpo estivo e ora twerka con me”, è dunque il suo messaggio. Dopodiché ecco il video dove offre un siparietto davvero osé, mentre ondeggia nell’acqua il suo prosperoso lato B in bella vista.