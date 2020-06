Passione auto, guida agli optional più amati

Quando bisogna scegliere una macchina nuova è molto importante scegliere gli optional necessari e indispensabili.

Il momento di scegliere una macchina per i propri spostamenti, siano essi di lavoro oppure legati alla routine e alle incombenze di famiglia, assume dei contorni spesso mistici. Non si tratta di una decisione semplice da prendere e sono molte le variabili che entrano in gioco. Il gusto personale si fonde sempre con la funzionalità e la praticità alla guida.

Quello di individuare gli optional da inserire all’interno dell’abitacolo e quelli utili a facilitare manovre come il parcheggio è un gesto che si intreccia alle specifiche necessità di ciascuno, oltre che alla voglia di comfort e comodità. Sempre più italiani – amanti delle quattro ruote per definizione – scelgono peraltro di rivolgersi al noleggio auto a lungo termine, piuttosto che al ‘canonico’ acquisto (si va da un minimo di 24 a un massimo di 60 mesi). Non solo questa formula – alternativa al concetto di proprietà – consente di impegnare diversamente il capitale, ma permette anche di ridurre i passaggi burocratici. I costi relativi alla gestione e alle operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono infatti ricompresi nel contratto. L’automobilista, in sintesi, si preoccupa ‘soltanto’ dell’approvvigionamento di carburante.

Assistenti di parcheggio, navigatori e tetto panoramico

Quello degli optional è davvero un mondo che, per sua essenza, è costantemente in evoluzione e segue i diktat dell’alta tecnologia. La relativa scelta – cruciale anche in caso di noleggio auto – viene fatta in base a una cifra sia stilistica che estetica e pratica. In cima alla lista delle preferenze, troviamo i sistemi di assistenza nel momento del parcheggio: riuscire a vivere queste fasi delicate con tutta la serenità possibile è davvero essenziale, specie in avvio di giornata quando siamo meno propensi a subire stop o rallentamenti. Gli accessori che facilitano le manovre sono apprezzati dal momento che consentono di evitare brutte sorprese in caso di ostacoli non visti e distanze mal calcolate.

L’obiettivo dichiarato degli optional, incastonati in quella che è stata identificata come la ‘vettura perfetta’ capace di soddisfare gusti e aspettative, è disegnare praticamente su misura l’auto. Tra gli optional più amati c’è anche un vero e proprio assistente tuttofare, sempre pronto a scovare scorciatoie e aree di servizio ma anche punti di interesse e autovelox lungo il viaggio. Il navigatore è molto richiesto in fase di progettazione della macchina, così come accade anche per i sistemi di sicurezza e antifurto. I ‘topi d’auto’ infatti non usano più sassi e piede di porco per farsi strada: sono sempre più tecnologici, dotati di strumenti che gli consentono di mettere a segno il furto in meno di un minuto. Bisogna prevenire.

Ma gli automobilisti italiani, che considerano la loro quattro ruote come una vera e propria componente extra della famiglia, non disdegnano neppure tutti quegli optional che puntano a innalzare i livelli di comfort nell’abitacolo. Il tetto panoramico è di grande impatto scenico, soprattutto se apribile. Grande importanza riveste poi anche la scelte dalla verniciatura: i colori metallizzati e più grintosi vanno per la maggiore. Naturalmente i cerchi in lega, vero e proprio status symbol, sono anch’essi apprezzati.