Wanda Nara si è confessa in una lunga intervista, rivelando come Netflix e Hbo siano interessati a una serie tv sulla sua vita

Dalle pagine di un noto settimanale argentino, Wanda Nara è tornata a parlare della possibilità di una serie tv sulla sua vita. Avvolta in un corpetto con mutandine sexy e lenzuolo bianco a coprirle le gambe, la showgirl si è dunque confessata in una lunga intervista.

In essa, per l’appunto, ha rimarcato come sia Netflix sia Hbo siano interessati a una produzione televisiva su di lei.

“Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla”, ha precisato la 33enne, che dopo l’addio a Tiki Taka è ora tornata a Parigi insieme al marito Mauro Icardi e ai loro cinque figli. Da esperta procuratrice del consorte, Wanda ha peraltro concluso uno degli affari più remunerativi facendo trasferire il bomber al PSG per 50 milioni di euro.

Wanda Nara: serie tv in arrivo

Ricordiamo che Wanda Nara è stata sposata dal 2008 al 2013 con Maxi Lopez, anche lui un calciatore, da cui ha avuto tre figli. Nel 2013, nel pieno della separazione da quest’ultimo, Wanda conobbe per l’appunto Mauro Icardi, sposandolo poi dopo un anno e diventando la sua agente. Tornando in ogni caso alla serie tv, la showgirl argentina ha precisato che racconterà anche particolari piccanti della sua vita.

Moglie, mamma e imprenditrice di successo, solo nel 2018-2019 ha viaggiato tra Roma, Milano, Parigi e Buenos Aires cercando di “accontentare tutti”.





Nel mentre, resta super misterioso il nome dell’attrice che dovrebbe interpretarla, una volta che lo script si sarà concluso.

Intanto Wanda si gode la sua nuova magione nella capitale francese, corredata da arredi di lusso e un giardino spettacolare dove i figli possono giocare in tutta libertà.