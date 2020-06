Elettra Lamborghini ha deciso di presentare le sue sorelle minori su Tik Tok, dove si son tutte esibite in un balletto non proprio coordinato...

Conquistato senza problemi Instagram, Elettra Lamborghini si prepara a diventare la reginetta anche di Tik Tok. La bella ereditiera della nota casa automobilistica è di fatto apparsa sul nuovo social network cimentandosi in un balletto che ha letteralmente fatto impazzire il web.

Sulle note di Laxed (Siren Beat), l’esperta di reggaeton si è però esibita insieme alle sue due sorelle più piccole, con tanto di look abbinato e movenze sincronizzate. Nella didascalia Elettra ha poi aggiunto: “Me and my sisters, coordinazione livello 10”, chiaramente ironica sui movimenti non propriamente coordinati.

Elettra Lamborghini scatenata con le sorelle

Per Elettra Lamborghini questo è senza dubbio un periodo molto positivo. Dopo la fine della quarantena da coronavirus, la cantante ha infatti subito ripreso a dedicarsi ai preparativi dell’ormai vicino matrimonio col fidanzato Afrojack, in programma per settembre. La proposta da parte del DJ olandese era arrivata a dicembre, quando le regalò un anello corredato da un maxidiamante dal taglio tondo.

Dopo aver scelto la location sul lago di Garda, in questi giorni la perfomer è partita per Napoli con un esuberante completo maculato. Lì Elettra ha incontrato il suo wedding planner Enzo Miccio, che l’aiuterà a scegliere l’abito da sposa perfetto per lei. Non resta dunque che aspettare ancora qualche settimane per vedere l’ex giudice di The Voice all’altare. Lì infatti confermerà al suo uomo di voler passare il resto della sua vita con lui.