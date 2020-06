Lutto in casa Power, dove è morta a ll'età di 67 anni Taryn, la sorella di Romina. Da tempo era malata di leucemia.

Taryn, la sorella di Romina Power è morta all’età di 67 anni, portata via dalla leucemia. Ad annunciarlo è la stessa cantante su Instagram, che ha voluto omaggiare la sorella con immagini e video toccanti che testimoniano il forte rapporto che legava fin da piccole: “Non potevo avere una sorella migliore in questa vita”.

Romina Power, morta la sorella Taryn

Un grave lutto ha colpito Romina Power: è venuta a mancare la sorella Taryn, morta all’età di 67 anni per leucemia. Ad annunciare la tragica scomparsa è stata proprio l’ex moglie di Albano sul suo profilo Instagram, omaggiando per l’ultima volta la sorella con foto e video toccanti dell’infanzia.

Attrice statunitense, figlia dell’attore Tyrone Power e di Linda Christan, seconda moglie di Tyrone, acquisì fama soprattutto per la sua tenace lotta per i diritti civili e per gli animali.

Legame indissolubile

Tra i tanti scatti e ricordi pubblicati da Romina, molti sono in bianco e nero, simbolo dell’infanzia passata insieme e del rapporto indissolubile che le legava fin dalla più tenera età.

“Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia – si legge in un post- Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura.

Non potevo avere una sorella migliore in questa vita“.

Visualizza questo post su Instagram ❤️Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 12:57 PDT



Dopo la separazione dei genitori, le due sorelle si trasferirono in Messico con la nonna.

Tre anni dopo il padre morì di attacco cardiaco, lasciandole orfane. Dopo una breve parentesi in Inghilterra dove completò gli studi, Taryn torno in Italia nella metà degli anni Settante, vivendo qualche tempoa Roma vicina alla sorella.