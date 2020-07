Belen Rodriguez e Stefano De Martino si separano in tv: quest'anno il Festival di Castrocaro sarà condotto solo dal ballerino

La separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez viene confermata anche dal punto di vista professionale. Un noto sito di gossip ha anticipato che solo il conduttore di Made in Sud sarà quest’anno alla guida dell’edizione 2020 del Festival di Castrocaro.

Ricordiamo che la passata stagione era stata condotta in tandem dai due coniugi, ma ora sarebbe molto strano rivederli vicini su un palco c0sì popolare, visti i rapporti non proprio idilliaci che li legano. È per questo motivo che il concorso canoro vedrà sul palco solo il danzatore partenopeo senza la moglie.

Stefano a Castrocaro senza Belen

Stefano De Martino ha del resto saputo dimostrare qualità da conduttore, ritagliandosi un posto di rilievo in casa Rai grazie proprio allo show comico del secondo canale. L’ex protagonista di Amici ha dimostrato di saper stare nello schermo, convincendo i telespettatori nonché gli addetti ai lavori. Persino Mara Venier si è augurata di averlo a Domenica In per la prossima stagione della trasmissione. Quello di Stefano è pertanto un successo su tutta la linea, mentre lui continua a impegnarsi in questo suo nuovo ruolo in tv.

Dal punto di vista sentimentale, invece, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Dopo la notizia della presunta crisi con Belen, al conduttore sono già stati attribuiti diversi un flirt, tra cui uno addirittura con Alessia Marcuzzi. Pochi giorni fa, inoltre, Stefano è stato beccato in barca insieme a due belle ragazze, che poi si sono rivelate solo delle amiche.