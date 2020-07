Pare ormai assodato che "Io e Te" condotto da Pierluigi Diaco su Rai Uno non sarà rinnovato: quale futuro attende il giornalista romano?

Pierluigi Diaco è tornato recentemente alla ribalta della cronaca rosa in relazione al suo programma pomeridiano Io e Te. Da circa un mese il giornalista ha preso il posto di Vieni da me con Caterina Balivo, ma è quantomai assodato che lo show di Rai Uno non troverà più spazio nella prossima stagione televisiva.

Per quale motivo?





A quanto pare gli ascolti del programma non hanno saputo accontentare i vertici Rai, per questo a partire da settembre Io e Te con Pierluigi Diaco, Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli non andrà più in onda. Nel mentre, la serie turca Daydreamer – Le ali del sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir su Canale 5 sta ottenendo numeri da record, con oltre 2,7 milioni di telespettatori.

Poco o nulla è dunque valsa a la presenza della simpaticissima cantante lirica, che tutti i giorni parla di musica e attualità.

Pierluigi Diaco, quale futuro?

Anche la presenza di Santino Fiorillo e di Paola Tavella con la rubrica sugli animali sembrano essere serviti a poco. Pertanto adesso i fan di Pierluigi Diaco si domandano cosa succederà a quest’ultimo nel suo prossimo futuro. Nel contempo non si placano le polemiche attorno a lui, da giorni sotto l’attenzione del gossip per via dello scontro con il collega Alberto Matano.

Diaco ha infatti preso strenuamente le difese della cara amica Lorella Cuccarini, estromessa da La vita in diretta nella prossima edizione 2020-2021.