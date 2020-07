Non solo Lucia Azzolina: l'anno precedente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi era stata paparazzata al mare in bikini.

“Il modo in cui è trattata la donna in politica in questo paese spesso è vergognoso”: con queste parole la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha commentato i titoli (in particolare quello di Dagospia sul suo “chiappone impiegatizio”) scelti dai giornali per mostrare le sue foto in bikini sulla spiaggia di Sperlonga.

Non è di certo la prima politica a finire nel mirino dei paparazzi durante l’estate. Prima di lei, a luglio 2019, anche la sindaca di Roma Virginia Raggi era stata immortalata durante una vacanza all’insegna del relax insieme al marito, Andrea Severini, e al figlio Matteo. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi.

Virginia Raggi al mare

Gli scatti, che lasciano ben poco all’immaginazione, mostrano una Raggi dal fisico invidiabile.

Nonostante il bel weekend al mare, tuttavia, è facile immaginare che la sindaca pentastellata non riuscisse a godersi pienamente il momento di relax. Poco prima, infatti, l’allora leader del Movimento, Luigi Di Maio, aveva annunciato il “mandato zero“, una mossa per molti studiata a puntino al fine di mandare a casa proprio la sindaca di Roma, rendendola non più candidabile al Campidoglio.

Nelle stesse settimane, anche altri protagonisti dell’agone politico si erano lasciate i palazzi del potere momentaneamente alle spalle per godersi una giornata di meritato relax. Oltre a Virginia Raggi al mare con marito e figlio, anche Beppe Grillo solcava le splendide acque della Sardegna con la sua Parvin Tadjik. Non mancano poi le coccole sotto il sole tra Matteo Salvini e Francesca Verdini, né il fisico perfetto di Mara Carfagna in barca con il compagno Alessandro Ruben.