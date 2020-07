Raccontandosi ancora ai fan, Taylor Mega si è lasciata andare a nuove rivelazioni durante la notte

Taylor Mega non è certo nuovo nel dare risposte a domande anche scomode da parte dei suoi fan su Instagram. Così, anche nelle scorse ore, la popolare influencer è tornata a raccontarsi nel privato senza troppo problemi. Le sue nuove rivelazioni sono tuttavia giunte di notte, con la premessa che il giorno dopo le avrebbe cancellate tutte.

I tanti ammiratori dell’ex naufraga si sono pertanto sbizzarriti nel porle curiosità di ogni tipo, ma questo non le ha impedito di rispondere con sincerità e assoluta apertura mentale. Ecco così che la modella si è trovata a ricordare anche momenti poco piacevoli, come le possibili denunce, le nottate passate in questura e alcune eventuali relazioni proibite.

Taylor Mega, confessioni inedite

Dalle domande più semplici a quelle più invadenti, Taylor Mega si è dunque ulteriormente aperta con i suoi sostenitori online.

Ha così ammesso di aver rischiato una denuncia, aggiungendo inoltre che qualcuna potrebbe anche essere in arrivo. Ha poi detto di aver fatto qualcosa contro la sua volontà, anche non è apparso chiaro in quali termini. L’ex fiamma di Flavio Briatore ha sottolineato di non aver mai commesso reati né di essere finita in galera, ma di essere stata solo in questura “per una notte intera”.

L’opinionista di Barbara D’Urso ha infine precisato di non essersi mai innamorata di una persona sposata. Sempre parlando della sua vita privata, Taylor Mega ha anche raccontato di aver avuto un episodio di “chiodo schiaccia chiodo”, ma che questo spesso può servire a ricominciare.