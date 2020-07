Sara Daniele, figlia di Pino Daniele, ha scritto un commovente messaggio dedicato al padre via social.

Il 4 gennaio 2014 è scomparso il grande Pino Daniele lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica. Sua figlia, Sara Daniele, sui social ha condiviso uno scatto inedito e ha scritto un commovente messaggio.

Pino Daniele: il messaggio di Sara

La scomparsa di Pino Daniele ha colpito duramente i tantissimi fan, amici e colleghi che il musicista aveva ottenuto grazie alla sua brillante carriera nel mondo della musica. A provare un vuoto incolmabile che continua ancora oggi sono ovviamente i parenti più intimi del musicista, come sua figlia Sara, che sui social ha scritto un commovente messaggio dedicato al padre. La ragazza ha condiviso una foto inedita in cui appariva raggiante accanto a suo padre: “Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie.

Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno”, ha scritto la ragazza, ricevendo da subito centinaia di messaggi da parte dei suoi fan che le hanno espresso il loro affetto e la loro vicinanza.





Sara Daniele è la migliore amica di Aurora Ramazzotti, la figlia maggiore avuta da Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Le due amiche hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella casa che la showgirl svizzera possiede insieme a suo marito Tomaso Trussardi. Con loro era presente anche il fidanzato di Aurora Goffredo Cerza, grande amico anche di Sara stessa. Sui social la giovane figlia di Pino Daniele appare spesso in compagnia della sua migliore amica, che le è stata accanto anche nei momenti difficili vissuti in questi anni.