A Beautiful Thomas droga Liam e riesce a sposare Hope.

Nuovi colpi di scena a Beautiful. Nella soap americana di grande successo, Thomas Forrester continua a portare avanti il suo piano. Dopo aver causato la morte di Emma Barber, non si ferma più. Lo stilista, infatti, droga Liam e inconsapevolmente lo spinge ad andare a letto con l’ex moglie Steffy.

Dopo la morte della giovane Emma, a Beutiful tutti gli equilibri sono completamente cambiati. Visto che Thomas non la conosceva, nessuno sospetta della sua colpevolezza. Così, può continuare a portare avanti il suo piano. Forrester, infatti, vuole creare una famiglia con Douglas, il bimbo avuto con Caroline e conquistare Hope Logan. Proprio per questo motivo, lo stilista mette in atto un piano. Liam e Hope, nonostante il divorzio, sono ancora legati da un forte sentimento.

Per allontarli, e concludere così il suo piano, Thomas approfitta della presenza di Steffy per mettere crisi tra i due.





Hope scopre Steffy e Liam

Nelle ultime puntate andate in onda in Italia, il pubblico della storica soap ha visto che Steffy ha invitato sia Hope che Thomas a casa sua, per una cena in famiglia.

Durante la serata non mancano imbarazzi e silenzi e Thomas approfitta di un momento di distrazione degli altri commensali per inserire della droga nel bicchiere di Liam. A causa della sostanza ingerita da Liam, questo finisce a letto con Steffy. La donna, il giorno dopo, contenta di ciò che era accaduto, racconta tutto a Hope che, ovviamente, resta molto delusa dall’atteggiamento di Liam. Proprio questo, una volta tornato cosciente, si rende conto del fatto che qualcosa, la sera prima, non era andata per il verso giusto.

Thomas e Hope si sposano

Dopo aver scoperto la notte di passione tra Liam e Steffy, le cose per Hope cambiano completamente. La donna, infatti, profondamente delusa e amareggiata, decide di accettare la proposta di matrimonio del diabolico Thomas. I due, però, giungono ad un accordo tacito. Non avranno rapporti fino al matrimonio. Hope è ancora abbastanza provata per aver perso la figlia Beth. Intanto, nella testa di Liam iniziano a campeggiare i primi dubbi sull’onestà di Thomas.