Un recente post di Caterina Balivo alle prese con una zuppa di cozze ha destato la curiosità dei fan: il particolare che non è passato inosservato

Caterina Balivo è sicuramente una delle professioniste più apprezzate e capaci di casa Rai. Amatissima dal pubblico, dal prossimo anno lascerà tuttavia Vieni da Me sul primo canale dopo ben 350 puntate. Il suo futuro lavorativo non è per ora chiaro, ma tutti sperano ovviamente di vederla presto in televisione.





Nel mentre, in una recente intervista, la bella conduttrice ha dichiarato di essere pronta a qualsiasi eventualità, anche a un ipotetico cambio di rete. Nel contempo, ad ogni modo, non sembra particolarmente ansiosa di conoscere la sua prossima sfida, ma al contrario si sta godendo con serenità le sue meritate vacanze in famiglia.

In questi giorni Caterina Balivo si trova nella fattispecie nella bellissima Sicilia, dove si è appena sposata la sorella Sarah.

Caterina Balivo: il particolare sotto giudizio

Proprio da questa location, poche ore fa l’ex reginetta di bellezza ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto dove la si vede alle prese con una succulenta zuppa di cozze in un ristorante affacciato sul mare. Tuttavia un dettaglio ben preciso ha colpito l’attenzione dei suoi follower: ecco dunque di cosa si tratta.

Della conduttrice, serena e solare come non mai, i fan hanno notato il look impeccabile. Molti sono stati infatti i commenti a corredo della foto relativamente all’outfit di Caterina Balivo, che non è dunque passato affatto inosservato.