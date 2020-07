La suocera di Harry, Doria Ragland, si è trasferita con lui e Meghan Markle a Los Angeles.

Il trasferimento di Harry e Meghan a Los Angeles è ormai definitivo, e a quanto pare nella lussuosa villa che i due avrebbero acquistato si sarebbe trasferita anche la mamma dell’ex duchessa, Doria Ragland.

Harry e Meghan con la suocera: i dettagli

Mentre continuano a circolare voci riguardanti una presunta crisi sentimentale tra Harry e Meghan, sembra che la mamma di lei, Doria Ragland, si sia trasferita nella casa che gli ex duchi avrebbero acquistato a Los Angeles. Mamma Doria aiuterebbe sua figlia e il genero ad occuparsi del piccolo Archie Harrison (che ha compiuto il suo primo anno di vita a maggio scorso). Meghan è sempre stata piuttosto legata a sua madre, tanto che lei è l’unica della famiglia Markle ad aver presenziato al Royal Wedding della figlia (il padre e la sorellastra, invece, hanno lanciato pesanti accuse contro l’ex duchessa).





I tanti rumor in circolazione riguardanti Meghan e la sua famiglia hanno generato un vero e proprio putiferio attorno alla duchessa, che non ha mai nascosto di aver deciso di abbandonare i titoli nobiliari proprio per proteggere la sua privacy e quella di suo figlio.

Il principe Harry, che l’ha appoggiata fin dal suo insediamento a corte, ha rinunciato senza remore ai suoi titoli e ha accettato di seguire l’ex attrice a Los Angeles. Lì sembra che i due abbiano acquistato una prestigiosa villa dove avrebbero trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus, lontani da tutto e da tutti. Harry non è tornato a Londra neanche quando suo padre, il Principe Carlo, è risultato positivo alla malattia.