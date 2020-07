Dopo le fake news dello scorso marzo, il principe Filippo è ricomparso in pubblico vivo e vegeto: i nuovi impegni del 99enne duca di Edimburgo

Tutti ricorderanno sicuramente come a fine marzo alcuni tabloid inglesi avessero messo in giro la voce che il principe Filippo fosse morto. Si trattava chiaramente di una fake news, visto che il 99enne si è presentato in pubblico in occasione delle nozze della nipote Beatrice di York qualche giorno fa.

Il duca di Edimburgo, nonché consorte della Regina Elisabetta, ha presenziato poi anche a un altro importante avvenimento nella residenza reale britannica. La cerimonia, immortalata sul profilo social dei reali, è avvenuta per il passaggio di consegne del comando d’onore dei Rifles. Ovverosia la storica unità di Fucilieri dell’esercito di Sua Maestà.

Il principe Filippo vivo e vegeto

Ricomparso dunque sotto le telecamere nel castello di Windsor, Filippo di Edimburgo è sembrato in ottima forma. Eliminata dunque l’ipotesi del suo decesso a causa del coronavirus. Il duca era infatti più che presente alla celebrazione, culminata con un cambio della guardia a distanza. Ritiratosi dai doveri ufficiali di corte nel 2017, il principe ha ricevuto gli onori di un picchetto di militari e della banda.

Il suo ruolo è stato infatti quello di Colonel-in-Chief uscente del reggimento.