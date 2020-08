Rocio Munoz Morales si è tatuata sul braccio il volto di Santa Gemma Galgani.

Rocio Munoz Morales, che ha condiviso una foto da bambina, è una donna molto devota e ha deciso di tatuarsi sul braccio il volto di Santa Gemma Galgani. Ogni sera la donna ringrazia Dio per quello che le ha dato sia nella sua vita privata che in quella professionale e prima di entrare in scena si fa sempre il segno della croce.

Rocio ha un forte legame con Santa Gemma Galgani, vissuta tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Gemma Galgani è nata a Capannori il 12 Marzo 1878 e morta a Lucca l’11 aprile 1903, a 25 anni. Era una grande mistica legata all’ordine dei passionisti, beatificata da Papa Pio XI nel 1933, che l’ha definita un modella por la Chiesa universale.

Il tatuaggio di Rocio Munoz Morales

L’attrice è così devota a Santa Gemma Galgani che ha deciso di tatuarsi il suo volto sull’avambraccio sinistro, come ha confessato lei stessa al settimanale Di Più Tv. Pregare questa Santa le è stato di grande aiuto in un periodo molto difficile della sua vita, quando ha avuto un problema famigliare molto grave. A quei tempi qualcuno ha consigliato alla donna di pregare Santa Gemma Galgani e lei non ha più smesso.





“Un po’ di anni fa, quando ho avuto un grave problema familiare, alcune persone mi hanno consigliato di pregare Santa Gemma. L’ho fatto e mi sono recata anche al suo santuario, che è a Madrid. È un posto dove torno spesso. Ho portato anche il mio compagno e le mie figlie.

Adesso ci sono stata da poco, appena sono potuto andare in Spagna dopo il Coronavirus” ha spiegato Rocio Munoz Morales. Sullo stesso braccio sono tatuati quattro piccoli gabbiani, che rappresentano lei, Raoul Bova, con cui si è offerta volontaria per la Croce Rossa, e le figlie Luna e Alma.