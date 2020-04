Il nobile gesto di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, volontari della croce rossa contro il Coronavirus.

Da sempre impegnati nel sociale, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno dimostrato ancora una volta di essere dalla parte dei più deboli, e si sono uniti al volontariato della Croce Rossa per distribuire provviste alle persone meno fortunate.

Raoul Bova e Rocio volontari

Con le mascherine e le giacche della croce rossa, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno aiutato i più bisognosi, dispensando cibo e coperte in giro per Roma. La coppia è da sempre impegnata con attività di volontariato, e ora che l’emergenza Coronavirus ha duramente colpito l’intero paese i due hanno deciso d’impegnarsi ancora di più. “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”, ha scritto la compagna dell’attore, citando Madre Teresa di Calcutta via social.

Dall’inizio dell’emergenza sono tante le celebrità e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso d’impegnarsi personalmente per offrire il proprio contributo: Chiara Ferragni e Fedez hanno organizzato una raccolta fondi che è servita ad ampliare i reparti di terapia intensiva del San Raffaele, mentre ad esempio Giorgio Armani ha deciso di cambiare la produzione di alcuni suoi stabilimenti di moda per realizzare mascherine e camici monouso da donare ai medici degli ospedali.