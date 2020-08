La vedova di Pavarotti ritrova la felicità: Nicoletta Mantovani ha annunciato che a settembre convolerà a nozze per la seconda volta.

A 13 anni dalla drammatica e inaspettata scomparsa di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani – vedova del tenore e madre della figlia Alice – ha annunciato che convolerà di nuovo a nozze: la cerimonia si svolgerà a Bologna a settembre 2020.

Oggi lei avrebbe ritrovato la serenità accanto a un uomo di nome Alberto, e pur serbando ancora gelosamente i ricordi legati alla sua vita accanto a Pavarotti avrebbe deciso di sposarlo: “Rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia.

Il nostro è un amore profondo, una vera magia”, ha fatto sapere Nicoletta Mantovani.





Lei e il compianto tenore sono stati legati dai primi anni 90 fino al 2007, anno della scomparsa di Pavarotti. Insieme hanno avuto una figlia, Alice, la cui nascita è stata legata ad un evento particolarmente doloroso per la coppia: insieme alla piccola è nato anche il gemello, Riccardo, morto misteriosamente poche ore dopo il parto.

Prima della relazione con la Mantovani Pavarotti è stato sposato con Adua Veroni, madre delle sue prime tre figlie (Lorenza, Cristina e Giuliana).