Francesca Pascale tradita e liquidata da Silvio Berlusconi? Le prime dichiarazioni all'indomani della rottura.

La rottura tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi dopo ben 8 anni di liaison è stata chiacchierata e discussa. Lui è oggi legato alla deputata Marta Fascina, lei invece è stata pizzicata in atteggiamenti intimi con la cantante Paola Turci. All’indomani della rottura Francesca Pascale aveva rivelato i suoi sentimenti a proposito della questione.

Francesca Pascale e Berlusconi: la rottura

Con un comunicato ufficiale diramato dai canali di Forza Italia, Silvio Berlusconi e Francesca Pascale hanno annunciato di essersi lasciati pacificamente, conservando la stessa stima e lo stesso affetto che aveva caratterizzato i loro 8 anni insieme. L’ex fidanzata del Cavaliere, interrogata sulla questione in piena emergenza Coronavirus, ha provato a glissare sulle domande a tal proposito affermando che il paese si sarebbe trovato in mezzo a questioni ben più importanti della sua rottura con l’ex Premier.

“Ritrovarmi tradita, a 35 anni, e liquidata, da un compagno così amato che ne ha 83. Eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò”

Che Silvio Berlusconi abbia tradito Francesca Pascale (con l’attuale compagna, Marta Fascina) è una voce confermata anche da fonti vicine all’ex coppia.

Oggi comunque sembra che Francesca Pascale si sia presto riconsolata: è stata pizzicata nelle acque del Cilento a bordo di un lussuoso yacht, in compagnia della cantante Paola Turci. Le due non hanno ancora confermato la liaison, ma Vladimir Luxuria ha rivelato che la Pascale non se la sarebbe affatto presa per le foto del loro primo avvistamento in atteggiamenti intimi.