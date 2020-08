Francesco Monte è più innamorato che mai della bella Isabella: la confessione del tarantino sul loro primo anno d'amore.

Francesco Monte e Isabella De Candia festeggiano il loro primo anno d’amore. Oggi il tarantino ha trovato la felicità accanto alla modella, con cui sembra che la storia diventi ogni mese più importante.

Francesco Monte e Isabella: l’amore

Tra Francesco Monte e Isabella De Candia l’amore procede a gonfie vele. La quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus non ha fatto altro che rendere la coppia ancora più unita e lo stesso ex gieffino ha ammesso: “Sto vivendo in modo molto tranquillo il tutto, con serenità. Questa situazione va da sé e me la sto godendo”.

Insomma, dopo le storie naufragate con Cecilia Rodriguez, Teresanna Pugliese, Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, sembra proprio che Monte abbia finalmente trovato un po’ di stabilità. Come lui anche lei è una modella. Da poco Monte ha debuttato come cantante e ha deciso di perseguire il suo sogno cercando di sfondare con la musica. In tanti si domandano se la coppia sia prossima a metter su famiglia o a convolare a nozze, ma per il momento sembra che entrambi non sentano questa necessità: “Non c’è fretta”, ha specificato il tarantino.





Mentre Monte è più innamorato che mai sembra che qualche problemino lo stia invece avendo la sua famosa ex, Cecilia Rodriguez, che si vocifera stia vivendo un momento di crisi col fidanzato Ignazio Moser. I due per il momento non hanno confermato le voci di una rottura, ma il rumor è sempre più insistente.