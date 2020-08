Gianni Morandi ha rivelato ai fan sui social di essersi sottoposto al tampone per il Coronavirus.

Rientrato dalle vacanze estive Gianni Morandi si è sottoposto al tampone per il Coronavirus, e lo ha fatto sapere ai fan di Instagram tramite un post. Il celebre cantante non ha però ancora svelato se il risultato sia stato positivo o negativo.

Gianni Morandi: il tampone

In tanti si sono preoccupati per Gianni Morandi, che via social ha fatto sapere ai fan di essersi sottoposto al tampone per il Coronavirus. Il cantante, che ha milioni di followers ammirati dalla sua genuinità, fin dall’inizio della pandemia ha aggiornato il suo pubblico sulle sue condizioni, sui tamponi e per finire sulle mascherine da lui utilizzate (spesso tirandosi contro qualche critica).

Tra i fan in tanti gli hanno fatto i loro auguri per l’esito del tampone o gli hanno chiesto il risultato, ma al momento il cantante ancora non ha risposto. Nei mesi scorsi Gianni Morandi è stato travolto dalle polemiche per aver indossato una mascherina anti-coronavirus “egoista”, ovvero in grado di proteggere solo lui e non gli altri.

Il cantante si era “fatto perdonare” dai fan coi suoi soliti modi genuini e con una battuta, ma a seguire era stato travolto da una nuova ondata di polemiche per non aver indossato la mascherina nella maniera corretta (e, anche in quel caso, era riuscito a mettere presto a tacere le polemiche con la sua autoironia e la sua umiltà, due doti che i fan sui social continuano ad apprezzare e che l’hanno resa una vera e che sul web l’hanno reso una vera e propria star).