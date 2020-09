Benedetta Parodi ha dato uno splendido annuncio ai suoi fan, impazienti di saperne di più sui dettagli rivelati dalla conduttrice.

Benedetta Parodi ha dato uno splendido e inaspettato annuncio ai suoi via social: la conduttrice ha rivelato che nel 2020 ci sarà un’importante novità per quanto riguarda la sua carriera in tv.

Benedetta Parodi: l’annuncio

A sorpresa, per la gioia dei fan, Benedetta Parodi ha rivelato che sarà presto in tv con un nuovo format: si tratterà di un programma di cucina il cui nome è Senti chi mangia, dove la conduttrice dispenserà come sempre ricette, consigli e tutorial gastronomici.

Quest’anno Benedetta Parodi è impegnata anche con Bake Off Italia e la promozione del suo ultimo libro. Il nuovo show della conduttrice andrà in onda su La7 e per il momento ancora si attendono dettagli e indiscrezioni sulla data d’inizio.

Insieme ad Antonella Clerici e Benedetta Rossi, Benedetta Parodi è senza dubbio una delle conduttrici di format di cucina più amate d’Italia. Spesso però, proprio a causa delle ricette dei suoi manicaretti, la conduttrice si è beccata anche qualche critica: sui social qualche utente l’ha criticata per la sua ricetta delle “melanzane alla parmigiana” e per i suoi dolcetti di Halloween, e lei come sempre ha cercato di correre ai ripari specificando che quelle sarebbero le “varianti” che lei preferisce per sé e per la sua famiglia.

Più volte la conduttrice ha anche personalmente risposto agli haters che l’hanno presa di mira con insulti e messaggi al vetriolo via social. In tanti tra i fan dei suoi show non vedono l’ora di rivedere la conduttrice in tv così come la sua collega, Antonella Clerici, che tornerà che un nuovo format dedicato alla cucina intitolato È sempre mezzogiorno.