Nuovi progetti in vista per Giulia De Lellis? L'annuncio dell'influencer ha mandato in tilt i fan.

Giulia De Lellis ha annunciato ai fan di Instagram di essere fuori di sé dalla gioia per i numerosi progetti e novità che la vedranno impegnata nel 2021. Di quale si tratterà?

Giulia De Lellis: nuovi progetti

A sorpresa Giulia De Lellis ha rivelato ai fan dei social che il 2021 la vedrà impegnata in nuovi, emozionanti progetti: “Sono gasata! Nuovi progetti, grandi lavori.

Ci aspetta un impegnativissimo 2021!”, ha detto l’influencer dopo aver trascorso l’intero pomeriggio davanti al computer. La carriera sembra dunque procedere a gonfie vele per l’influencer, appena rientrata dal Festival di Venezia (dove è stata largamente lodata per il suo coraggio nel mostrare l’acne sul red carpet).



Tutto tace invece sul fronte sentimentale: appena un mese fa lei e Andrea Damante hanno confermato di stare vivendo un “periodo difficile” e da allora i due non sono più apparsi insieme sui social. La coppia era tornata insieme nel bel mezzo del lock down per l’emergenza Coronavirus, e in tanti speravano che questa per i due fosse la volta buona (addirittura c’era già chi ipotizzava delle imminenti nozze).

Nessuno dei due ha spiegato i motivi che li avrebbero spinti a lasciarsi e in tanti si domandano se presto o tardi ci saranno novità anche da questo punto di vista. Un anno fa, quando Giulia aveva detto addio allo storico fidanzato, aveva in seguito pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza, dove aveva svelato alcuni inediti retroscena dietro la loro rottura.