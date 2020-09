Matrimonio per Alex Migliorini, il sì alla proposta del compagno

L'ex tronista di Uomini e donne Alex Migliorini ha detto sì alla proposta di matrimonio ricevuta dal compagno a cui è legato da più di un anno.

Matrimonio in vista per l’ex protagonista del programma televisivo Uomini e donne Alex Migliorini, che nella giornata del 13 settembre ha annunciato sul proprio profilo Instagram di aver detto sì alla proposta di nozze ricevuta dal compagno. Migliorini, membro del trono gay nell’edizione 2017 del programma di Maria De Filippi, ha pubblicato una fotografia del magico momento avvenuto nella splendida cornice delle Dolomiti, sulle rive del lago di Braies.





Matrimonio per Alex Migliorini

Il post con l’immagine della proposta di matrimonio è accompagnato da un semplice “Ho detto sì”, che ben si addice al carattere estremamente riservato della sua relazione con il compagno, del quale non è noto nemmeno il nome ma che Migliorini nelle sue foto chiama affettuosamente “Puggy”.

L’unica cosa nota del compagno, con il quale sta assieme da oltre un anno, è che lavora come architetto: una professione che lo costringe a stare per molto tempo in Francia, lontano dall’ex tronista.

Visualizza questo post su Instagram And… I said YES @l.1observer ❤️🥰💍 Un post condiviso da ALEX MIGLIORINI (@alexmiglioreal) in data: 13 Set 2020 alle ore 2:43 PDT

Le difficoltà di questa relazione a distanza si sono fatte sentire soprattutto in occasione del compleanno di Migliorini, caduto lo scorso 21 giugno, che si è dovuto accontentare di un semplice videomessaggio in mancanza della sua dolce metà: “Non è per niente facile riuscire a stare lontani tutto questo tempo ma io sono sempre più convinto che quello che ci unisce, un amore unico e raro, dopo tutta questa lontananza ne uscirà ancora più forte e potente.

Io ci credo e non vedo l’ora di poter spupazzarmi di nuovo quel piccolo faccino”.