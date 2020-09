Maratona Mentana 21 settembre: le battute del Direttore durante lo spoglio del referendum e delle elezioni regionali

Già dopo pochi minuti dall'inizio della maratona elettorale per il referendum e le elezioni regionali, Enrico Mentana ha regalato alcune delle sue famose battutine ai telespettatori di La7.

Vero e proprio evento di costume di ogni tornata elettorale, la maratona di Enrico Mentana su La7 è molto di più di una semplice diretta sullo spoglio di qualsiasi elezioni che si svolgano in Italia. Anche in occasione del referendum sul taglio dei parlamentari, immancabile e instancabile, il Direttore del Tg di La7 ha avviato la sua lunga conduzione dello speciale, che durerà fino alla fine dello spoglio.

Fra collegamenti degli inviati, in primis Paolo Celata e Alessandra Sardoni, e i parere di esperti e opinionisti, non mancano le battutine e le arrabbiature di Mentana che trasformano questo appuntamento televisivo un un vero e proprio momento cult della televisione italiana.

Maratona 21 settembre: le battute di Mentana

La prima frecciatina di Mentana è diretta alla regia quando, invece di trasmettere i dati degli exit poll elaborati da La7, la regia ha per errore mandato in onda quelli della Rai.

“Regia, ma almeno mandiamo i nostri di dati”, è subito intervenuto ironico e stizzito il Direttore Mentana.

La seconda battuta del mitraglietta è, invece, arrivata quando un’inviata dalla sede del Ministero ha detto “non so se si vede la grafica” e Mentana non si è fatto sfuggire l’occasione per farle un apprezzamento: “A dire il vero vediamo te e non è neanche male”.

Chissà quante altre battutine riserverà ai suoi spettatori Enrico Mentana nella lunga diretta per lo spoglio del referendum e delle elezioni regioni.