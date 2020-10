Al Grande Fratello Vip un concorrente pare abbia bestemmiato nel bel mezzo di un momento di silenzio. Non si esclude un provvedimento disciplinare.

Al Grande Fratello Vip potrebbe presto arrivare una squalifica: nel bel mezzo del silenzio più profondo un concorrente ha pronunciato una bestemmia. I coinquilini hanno cercato di fare finta di niente, ma nel corso della puntata di venerdì 2 ottobre potrebbero essere presi i dovuti provvedimenti.

Grande Fratello Vip, la bestemmia

Mentre impazzano i gossip sulla sua vita privata, Denis Dosio finisce nel mirino dei riflettori (e delle polemiche). Il giovane concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, in un momento di divertimento in compagnia degli altri concorrenti pare abbia bestemmiato. Nella casa più spiata d’Italia è la bestemmia, ancora una volta, il principale motivo che condanna alla squalifica i concorrenti.

L’influencer 19enne nella casa sembra essersi trovato subito a suo agio, lasciandosi andare a confidenze intime e personali e raccontando la sua carriera partita con gli esordi in discoteca.

Eppure sul suo conto aleggia un possibile, grave, provvedimento. Il ragazzo, infatti, ha abbassato la guardia in un momento di divertimento e dalla sua bocca è uscita una bestemmia. Anche se l’espressione dovesse essergli involontariamente sfuggita, questa non sarebbe una giustificazione sufficiente né adeguata. Se le parole da lui pronunciate venissero giudicate dagli autori come una bestemmia, il 19enne potrebbe essere espulso dalla casa.

crepata per i NOOO NOOO e il silenzio tombale dopo #GFVIP pic.twitter.com/CWH5qu8plt — fra. (@biebersplume) October 1, 2020

Gli altri concorrenti si sono subito accorti del grave errore di Denis, ma hanno provato a fare finta di niente. Sui social, tuttavia, i fan del programma non hanno fatto passare inosservato il suo gesto. Denis, inoltre, era in nomination: in caso di provvedimento disciplinare il televoto potrebbe essere annullato. Venerdì 2 ottobre Alfonso Signorini farà chiarezza.