Eleonora Brigliadori: “Malattie provocate proprio dalle mascherine”

Eleonora Brigliadori ha commentato la decisione di Zingaretti di mettere le mascherine obbligatorie all'aperto.

Eleonora Brigliadori ha sempre rilasciato dichiarazioni sopra e righe, che sono spesso finite al centro di numerose polemiche che l’hanno vista protagonista. Ora che siamo nel pieno dell’emergenza Covid, la conduttrice ha voluto esprimere la sua opinione su quanto sta accadendo, commentando su Adnkronos la nuova decisione di Nicola Zingaretti nel mettere le mascherine obbligatorie anche all’aperto nel Lazio.

Eleonora Brigliadori sul Covid

Eleonora Brigliadori di recente ha manifestato a Roma e ha voluto commentare il nuovo provvedimento di Zingaretti. “Non esiste alcuna pandemia. Le vere malattie polmonari le stanno causando le mascherine che Zingaretti ci impone di usare. Portare la mascherina poi, provoca anche un disorientamento mentale. Dopo pochi secondi che una persona la indossa il cervello va in confusione” ha spiegato Eleonora Brigliadori. La donna non è, quindi, d’accordo con il provvedimento drastico deciso dal presidente della Regione Lazio.

“I governi vengono pagati per procurare allarme nella popolazione” ha spiegato Eleonora Brigliadori, che si è scagliata contro Conte, convinta che tutto quello che sta accadendo abbia un secondo fine. Lo scopo, secondo l’attrice, è quello di “arrivare a vendere un vaccino da somministrare a tutti i cittadini“. La Brigliadori, toccando il tema delle vaccinazioni, ha nuovamente attaccato Nicola Zingaretti, che, come lei stessa ha riferito, “è stato sbugiardato anche dal Tar che ha bocciato il provvedimento con cui voleva rendere obbligatorio il vaccino antinfluenzale per gli over 65“.

L’attrice è sempre stata molto controcorrente in ogni argomento che ha voluto trattare pubblicamente per cui queste sue esternazioni non hanno stupito nessuno.