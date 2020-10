Nando Colelli papà per la prima volta: è nato Riccardo

L'ex concorrente del GF Nando Colelli ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta: è nato il piccolo Riccardo.

L’ex concorrente del Grande Fratello Nando Colelli ha annunciato via social di essere diventato papà per la prima volta: la sua compagna Sara ha dato alla luce il piccolo Riccardo all’ospedale Sandro Pertini di Roma.

Nando Colelli papà: l’annuncio

Con una serie di stories condivise via social Nando Colelli ha svelato ai fan di essere finalmente diventato papà: l’ex gieffino e la sua fidanzata, Sara, hanno finalmente potuto stringere tra le braccia il piccolo Riccardo, loro primo figlio. In questi mesi Colelli aveva aggiornato i fan sulla gravidanza e sulla sua imminente paternità, specificando di non vedere l’ora di poter finalmente conoscere il suo bambino. Mamma e piccolo stanno bene, e presto potranno lasciare l’ospedale (Sandro Pertini di Roma, dove Riccardo è nato).

Da qualche anno Nando Colelli è legato a Sara Marcello e ha detto addio alla carriera nel cinema a luci rosse. “Lavoro come verniciatore di infissi e persiane durante la settimana e nel weekend come cuoco in uno stabilimento balneare a Nettuno, sul litorale romano.

Mi do molto da fare anche per il bene del bimbo che sta per nascere. Vorrei dargli il meglio, visto che mio padre non c’è mai stato e so cosa significa la mancanza di un genitore”, ha rivelato l’ex concorrente del GF, oggi più felice che mai insieme al suo piccolo.