Giulia De Lellis aggredita a Milano: “Non sono riusciti a farmi male”

Giulia De Lellis ha tranquillizzato i fan via social dopo l'aggressione da lei subita a Milano.

Giulia De Lellis ha confermato via social di aver subito un’aggressione a Milano. Mentre l’influencer era in difficoltà sembra che alcuni passanti si siano messi a scattarle delle foto invece che correrle in aiuto.

Giulia De Lellis: l’aggressione

Giulia De Lellis ha voluto tranquillizzare i fan via social a seguito dell’aggressione da lei subita nei giorni scorsi a Milano. L’influencer non ha spiegato la dinamica dell’accaduto, ma ha assicurato che se ne starebbe occupando chi di dovere. “Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano, alla quale avrebbero assistito persone che invece di aiutarmi erano impegnate a fare foto… Per quanto riguarda l’aggressione purtroppo è vero, ma sto benissimo, non sono riusciti a farmi del male, per fortuna.

L’unica persona presente, carinissima, mi ha subito aiutata e la ringrazio pubblicamente”, ha rivelato l’influencer.

Stando alle prime indiscrezioni sembra che dei malviventi avrebbero provato a scipparla e che le persone e lei vicine – benché se ne fossero accorte – una volta riconosciuta Giulia De Lellis si sarebbero messe a scattare delle foto invece che correrle in aiuto. Una persona avrebbe allertato le forze dell’ordine, e si tratta di colui che l’influencer ha voluto ringraziare pubblicamente.

A quanto pare non si tratta dell’unico episodio di questo tipo di cui la De Lellis è stata vittima ultimamente. A seguito dei furti che avrebbe subito in casa (pare compiuti dalla stessa banda) l’ex fidanzata di Andrea Damante avrebbe deciso di traslocare al più presto.