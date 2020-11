Nella casa del GF Vip Stefania Orlando ha preparato una torta per sua madre ma non ha dimenticato la sofferenza della Gregoraci.

Nella casa del Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha deciso di omaggiare sua madre nel giorno del suo compleanno preparando una torta. Nel farlo la conduttrice ha deciso di fare per la prima volta un gesto d’affetto anche per la sua acerrima “rivale”, Elisabetta Gregoraci.

Stefania Orlando: la torta per la madre

Al Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha deciso di far sentire la propria vicinanza a sua madre nel giorno del suo compleanno. Al mattino, difronte alle telecamere, ha inviato dei baci diretti alla donna e a seguire, con l’aiuto di Dayane Mello e di Maria Teresa Ruta, si è messa a preparare una torta. La speciale ricorrenza non ha fatto dimenticare a Stefania Orlando che forse Elisabetta Gregoraci ne avrebbe potuto soffrire, visto che più volte nella casa del GF Vip la showgirl ha riferito quanto sentisse la mancanza della madre scomparsa.

Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci si abbracciano.#GFVIP pic.twitter.com/5IBWxte8iL — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 2, 2020

Per questo motivo Stefania Orlando l’ha messa a parte dei suoi sentimenti e l’ha abbracciata. “Poi ci ho pensato ieri. La mamma non ce l’hai… Non vorrei che…”, le ha detto, rassicurata poi dalla stessa Elisabetta.

Nella casa del Grande Fratello Vip l’ex moglie di Briatore ha riferito più volte quanto la scomparsa di sua madre avesse segnato profondamente la sua vita, e ha anche rivelato che il suo ex marito non sarebbe stato presente ai funerali, facendola soffrire ancora di più. Più volte la Gregoraci e Briatore si sono “battibeccati a distanza” mentre lei era nella casa del reality show, e alla fine l’imprenditore le ha chiesto di chiarirsi con lui una volta uscita dal reality show.