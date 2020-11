L'ex Letterina Alessia Fabiani ha festeggiato il compleanno dei gemelli Kim e Keira: le foto della festa postate sui social

Alessia Fabiani, nota ai più per essere stata una delle Letterine di Passaparola, è oggi una mamma super orgogliosa dei suoi due figli. I suoi gemelli Kim e Keira hanno appena compiuto otto anni e per celebrare il loro compleanno la showgirl non si è fatta mancare nulla.

Nonostante le limitazioni da coronavirus, la 43enne aquilana non ha infatti rinunciato a una giornata speciale per loro, come documentato sui suoi profili social ufficiali.

Visualizza questo post su Instagram Auguri auguri auguri!!! ⭐️⭐️#8anni #kim #keira @kimkeiracherubini Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_) in data: 3 Nov 2020 alle ore 8:42 PST

Dalle immagini postate online si vede una tavola apparecchiata con eleganza per otto persone, con tanto di torta e candeline per i due piccoli festeggiati.

In attesa degli ospiti, Alessia Fabiani si è anche recata dal parrucchiere per farsi ancor più bella, sfoggiando poi sui social il suo look. Con boccoli biondi a incorniciarle il viso, l’ex Letterina ha mostrato anche delle trasparenze che hanno evidenziato il suo décolleté, nonché una minigonna in pelle a risaltare le sue lunghissime gambe.

Visualizza questo post su Instagram My place.🌸 Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_) in data: 3 Nov 2020 alle ore 8:49 PST

Nonostante siano passati diversi anni dagli esordi a Passaparola a fianco di Gerry Scotti, Alessia Fabiani è ancora in perfetta forma fisica. Nel mentre, anche i due gemellini Kim e Keira hanno posato vicino da provetti modelli di fronte alla torta con le candeline rosa e azzurre.